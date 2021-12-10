Англия

Ситуация в лондонском клубе не идет к улучшению.

Лондонский Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о переносе матча 16 тура английской Премьер-лиги против Брайтона.

Поединок должен был состояться 12 декабря, однако распространение коронавируса в Тоттенхэме помешало этому.

Отметим, ранее Тоттенхэм был вынужден перенести поединок Лиги конференций против Ренна из-за COVID-19.

Руководство АПЛ одобрило просьбу Тоттенхэма о переносе матча. Клуб позже объявит о новой дате проведения матча.

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