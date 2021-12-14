Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

Минувший тур АПЛ стал по-настоящему туром пенальти, ведь благодаря назначенным одиннадцатиметровых свои победы одержали не только Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед, но и Брентфорд. Капитан Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянга, в свою очередь, отправился бить татуировку вместо матча против Саутгемптона.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в 16-м туре чемпионата Англии сезона-2021/22

Сомнительный пенальти Сити и что не так с Хименесом?

Борьба за чемпионство в английской ̶П̶е̶н̶а̶л̶ь̶т̶и̶-̶л̶и̶г̶е̶ Премьер-лиге находится в самом разграре. Манчестер Сити, который по итогам прошлого тура перехватил лидерство в таблице у лондонского Челси, продолжил свой победный путь в поединке против Вулверхэмптона. Хотя сделал это гораздо менее уверенно... Вулверхэмптон традиционно для себя выступил вторым номером и, по правде говоря, этот матч подопечных Бруну Лаже мало чем отличался от того, что мы увидели неделей ранее против Ливерпуля. У "волков" всё так же великолепно играл Конор Коуди, который вновь по ходу поединка успел вынести мяч буквально с ленточки своих ворот, а Рауль Хименес продолжил удивлять своим поведением в плохом смысле этого слова. Если помните, то в последнем матче с Ливерпулем мексиканец специально выбил мяч прямо на трибуны, а уже с Сити разработал буквально за мгновение две желтые карточки в конце первого тайма и оставил Вулверхэмптон в меньшинстве. Будучи в большинстве, Манчестер Сити контролировал ход встречи, однако в завершающей стадии у "горожан" были заметные проблемы, тогда как Рахим Стерлинг с каждым своим падением требовал у Джонатана Мосса назначить пенальти. Одиннадцатиметровый впоследствии был назначен, но, наверное, даже в менее очевидном моменте. Забегая наперед, скажу, что из всех назначенных пенальти в этом туре момент с рукой Жоау Моутиньо, по моему мнению, самый спорных из всех и, скорее всего, единственный, который не тянул на "точку". Были ли основания назначить пенальти? Были. Настолько ли они очевидные? Не думаю, но, опять же, у каждого свое мнение. Давайте проведем голосование? Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0

​Гол: Стерлинг, 66 (пен.). Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Бернарду Силва, Родри, Гюндоган (Фоден, 56) — Грилиш (Де Брюйне, 74), Жезус, Стерлинг. Вулверхэмптон: Са — Килмэн, Коади, Саисс — Семеду, Дендонкер (Поденсе, 87), Невеш (Тринкан, 82), Моутиньо, Аит Нури — Хименес, Траоре (Чан, 67). Предупреждения: Диаш, Родри, Канселу — Невеш, Хименес, Дендонкер. Удаление: Хименес, 45+1. Арсенал доминирует, пока Обамеянг бьет тату А теперь плавно перейдем к уже немного заезженной теме, связанной с расписанием матчей. Руководство Премьер-лиги в своем репертуаре вновь поставило одновременно поединки Арсенала, Челси и Ливерпуля, не говоря уже о том, что в этот же день, в субботу, также играли Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Хоть покупай три телевизора и не выходи из дома... В Украине же официально телеканалы Setanta Sports не транслировали встречу Арсенала и Саутгемптона, хотя это именно тот случай, когда подопечные Микеля Артеты порадовали своих болельщиков. Особенно впечатлил выход "канониров" из под прессинга в моменте с голом Александра Ляказетта. Забитый вдогонку мяч в исполнении Мартина Эдегора, еще и головой, окончательно отправил "святых" в нокаут. Пока Саутгемптон сыпался по всем фронтам, мы наблюдали именно тот Арсенал, который многие и хотят видеть. Это был один из лучших поединков сезона для Арсенала, но основное внимание забрал на себя капитан северолондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг, который остался вне заявки на матч с Саутгемптоном. Причина не поддается объяснению... Если в прошлом сезоне Микель Артета оставлял 32-летнего габонца на скамейке в принципиальном поединке второго круга с Тоттенхэмом за систематические опоздания на тренировки, то сейчас, по информации британских СМИ, Пьер-Эмерик и вовсе не появлялся в пятницу на тренировочной базе Арсенала. Вспоминая то, как Артета поступил с теми же Озилом или Гендузи, есть большие сомнения, что Обамеянг еще сыграет за Арсенал. К слову, на матче с Саутгемтпоном габонец не присутствовал даже на трибунах — в это время он отправился на сеанс к татуировщику... История о том, как клуб продлил контракт с одним из лучших бомбардиров мира, дав ему огромную зарплату, а он мало того, что с метра теперь забить не может, так еще и дисциплину нарушает с капитанской повязкой на руке. И ведь если бы тогда, в сентябре 2020 года, Арсенал не продлил бы свою главную звезду, то все бы точно критиковали клуб. Теперь же боссов "канониров" некоторые критикуют за то, что дали Обамеянгу новый контракт, хотя единственный, кто в данном случае заслуживает критики, — это сам габонский форвард. Арсенал — Саутгемптон 3:0

Голы: Ляказетт, 21, Эдегор, 27, Габриэль, 62 Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэль (Холдинг, 69), Уайт, Тирни — Джака (Локонга, 81), Партей, Эдегор — Сака, Ляказетт (Пепе, 83), Мартинелли. Саутгемптон: Кабальеро — Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс — Редмонд, Телла, Уорд-Проуз, Диалло — Армстронг (Эльюнусси, 43), Броя (Войнович, 70). Предупреждения: Габриэль, Сака.

Нетеплое возвращение Стиви Джи на Энфилд Поединок Ливерпуля против Астон Виллы преподносился с афишей, главным героем которой стал Стивен Джеррард и его долгожданное возвращение на Энфилд. Легендарный англичанин вернулся домой в качестве главного тренера бирмингемцев и заставил болельщиков "красных" наблюдать за событиями матча с валидолом в рукках. Стоит отдать должное Астон Вилле за качественную оборону по ходу матча, а особенно стоит выделить Эми Мартинеса, который неоднократно включался в игру и спасал "львов" от пропущенного гола. Это продолжалось до тех пор, пока Стюарт Атвелл не назначил пенальти в ворота гостей за фол Тайрона Мингза. Мо Салах успешно реализовал этот одиннадцатиметровый и принес в актив Ливерпуля непростые три очка, но был ли на самом деле этот пенальти? Тот же Стиви Джи после матча публично заявил прямыми словами, мол что "пенальти — левак". Честно сказать, не понимаю недовольства некоторых болельщиков касательно назначения этой "точки". Тайрон Мингз изначально начал руками придерживать Салаха, что уже априори считается нарушением. Уже молчу о том, что до мяча английский центрбек Астон Виллы так и не достался. Но, опять же, болельщики Ливерпуля вряд ли могут быть довольны минувшей встречей со "львами", а мы, в свою очередь, проведем голосование среди вас, наши читатели, чтобы определить справедливость назначенного пенальти. Ливерпуль — Астон Вилла 1:0

Гол: Салах, 67 (пен.) Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Тиаго (Милнер, 83) — Салах, Мане (Минамино, 88), Окслейд-Чемберлен (Жта, 58). Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Накамба (Сансон, 57), Дуглас Луис — Рэмси (Ингз, 74), Уоткинс, Янг (Буэндия, 69). Предупреждения: Ван Дейк — Накамба, Уоткинс. Рюдигер зарабатывает — Жоржиньо забивает Еще один поединок назначенных пенальти, при чем в обе стороны, поэтому вновь не обойдется без голосований ради последовательности. Скажу сразу, что лично у меня нет никаких вопросов к каждому из трех одиннадцатиметровых в противостоянии Челси и Лидса, но последний голос снова остается за вами. Что касается самого поединка, то он стал очередным подтверждением того, что Челси переживает далеко не лучший свой период. Толи команда немного перегорела и теперь сдает в физическом плане, толи наоборот — экономит кондиции на Boxing Day. Пока однозначного ответа нет, как и голов у Ромелу Лукаку и Тимо Вернера в последних матчах АПЛ. Лидс Юнайтед, в свою очередь, заслуживает похвалы. Уже во второй раз подряд "павлины" создают проблемы команде Томаса Тухеля (последний очный поединок в марте завершился в нулевую ничью), но что можно сделать, когда Жоржиньо так мастерски реализует пенальти, а Антонио Рюдигер их так же мастерски зарабатывает? Три очка в копилку Челси, которые не позволили другим лидерам таблицы уйти в больший отрыв. Челси — Лидс Юнайтед 3:2

Голы: Маунт, 42, Жоржиньо, 58 (пен.), 90+4 (пен.) — Рафинья, 28 (пен.), Гелхардт, 83 Челси: Менди — Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Лукаку, 87) — Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт — Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74). Лидс: Мелье — Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо — Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 59) — Джеймс (Кресвелл, 87), Робертс, Рафинья (Гелхардт, 82). Предупреждения: Маунт, Джеймс — Фирпо, Шеклтон, Клих, Мелье, Льоренте.

Давид де Хеа спас Манчестер Юнайтед от провала с Норвичем Поединок Норвича и Манчестер Юнайтед стал логическим завершением всего того, что мы увидели по ходу всей субботы. "Красные дьяволы" записали в свой актив три очка против аутсайдера чемпионата благодаря чему? Конечно, благодаря реализованному пенальти, к которому также каких-то претензий лично у меня нет (но для вас вновь прикреплено голосование после видео). Победителей, конечно, не судят, но осмелюсь назвать это выступление команды Ральфа Рангника более чем провальным и крайне блеклым. По игре казалось, что именно Норвич располагается в высшей части таблицы и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, тогда как Манчестер Юнайтед старается избежать вылета в Чемпионшип. Кто-то назовет это гиперболизацией, то от МЮ хочется видеть намного убедительнее игру, чем произошло по итогу с Норвичем. С другой же стороны — результаты "красных дьяволов" после ухода Оле стали намного лучше, да и у Рангника не было достаточно много времени как-то существенно повлиять на стилистическую модель игры команды. Но факт остается фактом. Если в Норвиче с положительной стороны можно выделить если не всех, то многих (и Крула, и Яннулиса, и Плахету), то лучшими в Юнайтед снова стали Давид Де Хеа и Фред. Да, Криштиану Роналду реализовал пенальти, который стал победным, но давайте будем откровенны: если бы не Де Хеа, то для манкунианцев в этом матче могло все закончится очень плачевно. Норвич Сити — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Роналду, 75 (пен.) Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли (Соренсен, 21), Кабак, Яннулис — Рупп (Лис-Мелоу, 76), Маклин, Гилмор — Плахета (Кантвелл, 70), Пукки, Сарджент. Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф (Байи, 74), Магуайр, Теллес — Мактоминей, Фред — Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Санчо (Гринвуд, 67) — Роналду, Рашфорд. Предупреждения: Лис-Мелоу — Далот.

Брентфорд в концовке вырвал победу над Уотфордом. Все мы говорили про то, что Ман Сити, Ливерпуль, Челси и МЮ одержали свои победы благодаря назначенным пенальти, но при этом мы также забыли, что в стартовом матче 16-го тура Брентфорд обыграл "шершней" за счет реализованного одиннадцатиметрового в исполнении Мбемо на пятой компенсированной минуте ко второму тайму. Как там говорится? Как тур начнешь, так его и проведешь. Брентфорд — Уотфорд 2:1

Голы: Янссон, 84, Мбемо, 90+5 (пенальти) — Бонавентуре, 24 Лестер разгромил Ньюкасл. Подопечные Брендана Роджерса, в свою очередь, устроили "сорокам" настоящее уничтожение, доведя счет до разгромного в концовке поединка благодаря успешным действиями Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона и Патсона Дака. Будет интересно посмотреть за действиями Ньюкасла во время зимнего трансферного, иначе так и вылететь в Чемпионшип — раз плюнуть. Лестер — Ньюкасл 4:0

Голы: Тилеманс, 38, 81 Дака, 57, Мэддисон, 85 Вест Хэм потерял очки с Бернли. Наверное, одна из главных сенсаций минувшего тура — ничья "молотобойцев", претендующих на еврокубки, с "бордовыми", которые традиционно ведут борьбу за выживание. Откровенно говоря, команда Шона Дайча уже не впервые вставляет палки в колеса фаворитам, ставая для них крайне неудобным соперником за счет своей сверхоборонительной игры.

Бернли — Вест Хэм 0:0

Конор Галлахер феерит за Кристал Пэлас против Эвертона. После того, как коллектив Рафаэля Бенитеза в прошлом туре обыграл лондонский Арсенал, казалось, что кризисный период "ирисок" останется позади, однако подопечные Патрика Виейра стали камнем преткновения к началу успешной серии мерсисайдцев во многом благодаря крутой игре Галлахера. Английский центральный хавбек забил за Кристал Пэлас уже 6 голов и отдал 3 ассиста в 15 матчах АПЛ, за счет чего он имеет большие шансы стать главным открытием текущего сезона. В Челси уже потирают руки, ведь Галлахер находится именно у них на контракте. Кристал Пэлас - Эвертон 3:1

Голы: Галлахер, 41, 90+4, Томкинс, 62 — Рондон, 70 Что будет делать Тоттенхэм? Из-за вспышки коронавируса очередной матч "шпор" против Брайтона не состоялся и был перенесен на неопределенный срок. Команде Антонио Конте не везет в этом плане, ведь ранее, если брать исключительно АПЛ, не удалось провести в сроки поединок 13-го тура с Бернли из-за снегопада на Терф Мур. На фоне предстоящего Boxing Day можно наверняка сказать одно: Тоттенхэму уж точно вскоре будет непросто. К слову, вспышку коронавируса также выявили в Манчестер Юнайтед и Арсенале... Похоже, мы постепенно возвращаемся к тому, с чего начинали... Брайтон — Тоттенхэм -:-

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