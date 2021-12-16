Англия

Специалист рассказал о проблеме с продлением контрактов в клубе.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал завершающиеся контракты защитников "пенсионеров".

В список тех футболистов обороны, с которыми завершаются соглашения в конце сезона, входят: Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен.

"У нас заканчиваются контракты с защитниками? Вы сказали об этом и, должен сказать, я испугался. Ну ничего, это чувство в скором времени исчезнет.

Эти парни знают, как сильно мы их ценим и какую роль они играют в наших планах на ближайшее будущее. Они играют огромную роль в этом клубе", — цитирует Тухеля журналист Низаар Кинсела.

Отметим, что прошлые переговоры по поводу новых контрактов с вышеуказанными футболистами были провалены.

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