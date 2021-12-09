Немец все ближе к переходу в мадридский клуб.
Антонио Рюдигер, Getty Images
09 декабря 2021, 19:55
Мадридский Реал лидирует в борьбе за центрального защитника лондонского Челси и сборной Германии Антонио Рюдигера.
Футболист с августа 2021 года не вел переговоров с Челси по новому контракту и уже зимой может согласиться на предложение "сливочных" о предварительном контракте.
Рюдигер намерен зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю, но лондонцы не готовы платить больше 140 тысяч евро.
Помимо Реала Рюдигера связывают с мюнхенской Баварией, которая сможет удовлетворить финансовые аппетиты немца.
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