Испания

Защитник сборной Германии может в ближайшее время сменить клуб.

Защитник лондонского Челси и сборной Германии Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Вокруг немца давно ходят слухи относительно дальнейшего трудоустройства футболиста, однако пока ни один клуб не сделал официального предложения Рюдигеру.

По информации Goal, в услугах 28-летнего защитника заинтересован мадридский Реал. Контракт Рюдигера с лондонским клубом истекает летом 2022 года и стороны не могут договориться о его продлении. Таким образом, уже этой зимой футболист сможет подписать предварительный контракт с любой другой командой.

Учитывая тот факт, что летом Рюдигер может уйти бесплатно, существует вероятность трансфера футболиста в Реал этой зимой по довольно сниженной цене.

Ранее сообщались запросы футболиста по зарплате для потенциальных работодателей.