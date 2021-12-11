Испания

Боссы каталонцев рассматривают подобное развитие событий как крайнюю меру.

Каталонская Барселона намерена провести кадровую чистку в зимнее трансферное окно.

Кроме того, руководство клуба определилось с футболистами, который точно покинут клуб — это защитник Самуэль Умтити и хавбек Филиппе Коутиньо.

Барселона намерена избавить от футболистов посредством трансфера, однако по информации Diario Sport, "блаугранас" рассматривают вариант разорвать контракт с игроками, если они не захотят покидать клуб или на них не найдется покупатель.

Подобные решения грозят клубу юридическими проблемами, а потом такую меру Барселона рассматривает исключительно как крайнюю.

Барселона нацелена зимой приобрести Феррана Торреса, а потом его крайне необходимо разгрузить зарплатную ведомость.