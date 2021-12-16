Англия

Еще один клуб АПЛ пострадал от пандемии.

Накануне поединка Английской Премьер-Лиги между лондонским Челси и Эвертоном в команде Томаса Тухеля выявили три случая заболевания COVD-19.

По информации Goal, положительные тесты сдали три ключевых футболиста "синих", фамилии которых не называются.

Тем не менее, как сообщает The Athletic, игра состоится, если не будет выявлено новых заражений до начала поединка.

Поединок Челси — Эвертон состоится в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Ранее руководство Премьер-Лиги приняло решение перенести матч Лестер — Тоттенхэм из-за коронавируса в стане обеих команд.