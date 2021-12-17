Англия

Экс-директор Рединга и Селтика будет работать с Ньюкаслом.

Бывший директор по футболу Рединга и шотландского Селтика Ник Хаммонд будет работать трансферный консультантом в Ньюкасле.

По информации Sky Sports, руководство "сорок" по-прежнему не может найти нового спортивного директораи поэтому решило задействовать Хаммонда в качестве временного консультанта, чтобы в зимнее трансферное окно совершить несколько подписаний.

Срок действия соглашения рассчитан до конца зимнего трансферного окна.

Подписание Хаммонда станет вторым за время правления Суверенного фонда Саудовской Аравии — ранее на работу в Ньюкасле перешел тренер-аналитик из Ливерпуля Марк Лейнланд.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл должен назначить нового спортивного директора лишь по завершению зимнего трансферного окна.