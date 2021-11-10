Англия

"Красные дьяволы" проявляют интерес к французскому футболисту.

Защитник Севильи Жюль Кунде попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание AS.

Английский клуб планирует укрепить линию обороны в январе и попытается приобрести французского центрбека. В подписании 22-летнего игрока также уже давно заинтересован Челси, но руководство "красных дьяволов" надеется перехватить его у своего конкурента.

Действующий контракт Кунде с Севильей рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании нападающего Барселоны Усмана Дембеле.