Англия

Испанский специалист прокомментировал ситуацию вокруг габонца.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о поведении нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга и лишение его капитанской повязки накануне матча с Лидсом.

"У нас есть другие капитаны, список капитанов составляется на случай, если игрок не может играть, получил травму или по другим причинам. В таких случаях ответственность берут на себя другие игроки. У нас есть группа лидеров, которые принимают решения, они постоянно общаются со мной, нужно, чтобы они проявили лидерство и взяли на себя ответственность.

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Все совершают ошибки. Считаю, что каждый действует из лучших намерений, даже если совершает ошибки. У каждого свой личный опыт, поэтому то, что мы считаем ошибкой, для некоторых может быть абсолютно нормальным. Я готов принять это, думаю, мы показывали это во многих случаях", – приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Арсенал отстранил Обамеянга от тренировок команды.

Матч Лидс – Арсенал состоится в субботу, 18 декабря, и начнется в 19:30 по киевскому времени.