Футболист по-прежнему отстранен от матчей Арсенала.
микель артета и пьер-эмерик обамеянг, sky sports
17 декабря 2021, 17:36
Габонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг остается вне заявки своей команды на предстоящий матч с Лидсом в рамках АПЛ.
Футболист лишился капитанской повязки после очередного дисциплинарного нарушения. Кроме того, форвард остался вне заявки Арсенала на матч с Вест Хэмом (2:0).
Читайте также: От Галласа до Обамеянга: что не так с капитанами Арсенала
Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал сложившуюся вокруг Обамеянга ситуацию отметив, что форвард по-прежнему будет вне заявки своей команды.
"Он по-прежнему недоступен и будет вне заявки. Довольно спрашивать меня о последствиях — в жизни каждого человека бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. Моя работа заключается в том, чтобы привести команду к наилучшим результатам, а также защитить своих футболистов и клуб в целом", — приводит слова специалиста Sky Sports.
Поединок между Лидсом и Арсеналом состоится в субботу, 18 декабря в 19:30.
Ранее о ситуации с Обамеянгом высказался наставник Челси Томас Тухель.