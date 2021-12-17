Англия

Футболист по-прежнему отстранен от матчей Арсенала.

Габонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг остается вне заявки своей команды на предстоящий матч с Лидсом в рамках АПЛ.

Футболист лишился капитанской повязки после очередного дисциплинарного нарушения. Кроме того, форвард остался вне заявки Арсенала на матч с Вест Хэмом (2:0).

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Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал сложившуюся вокруг Обамеянга ситуацию отметив, что форвард по-прежнему будет вне заявки своей команды.

"Он по-прежнему недоступен и будет вне заявки. Довольно спрашивать меня о последствиях — в жизни каждого человека бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. Моя работа заключается в том, чтобы привести команду к наилучшим результатам, а также защитить своих футболистов и клуб в целом", — приводит слова специалиста Sky Sports.

Поединок между Лидсом и Арсеналом состоится в субботу, 18 декабря в 19:30.

Ранее о ситуации с Обамеянгом высказался наставник Челси Томас Тухель.