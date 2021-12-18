Англия

"Сороки" находятся в поисках вариантов для усиления состава.

Полузащитник Марселя Бубакар Камара и защитник Фулхэма Тосин Адарабиойо попали в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Times.

Английский клуб борется за сохранение прописки в АПЛ и планирует укрепить состав в зимнее трансферное окно. "Сороки" готовы начать переговоры по Камара и Адарабиойо, которые рассматриваются как усиление защитной линии.

В текущем сезоне Камара и Адарабиойо провели по 19 матчей в составе своих клубов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов сделать защитника Атлетико Кирана Триппьера самым высокооплачиваемым игроком команды.