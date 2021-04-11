Англия

Молодой бразилец заинтересовал два клуба АПЛ.

Полузащитник Флуминенсе Мартинелли попал в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги.

По информации Globo Esporte, за 19-летним бразильцем следят скауты Манчестер Юнайтед и Арсенала.

Текущее соглашение Мартинелли с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до конца 2024 года, отступные футболиста – 40 млн евро.

В 17 матчах за Флуминенсе хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тыс. евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.