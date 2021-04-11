Молодой бразилец заинтересовал два клуба АПЛ.
Мартинелли, Explosao Tricolor
11 апреля 2021, 10:27
Полузащитник Флуминенсе Мартинелли попал в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги.
По информации Globo Esporte, за 19-летним бразильцем следят скауты Манчестер Юнайтед и Арсенала.
Текущее соглашение Мартинелли с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до конца 2024 года, отступные футболиста – 40 млн евро.
В 17 матчах за Флуминенсе хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тыс. евро.
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