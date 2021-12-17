Англия

У представителей команд есть вопросы не только по будущим поединкам, но и по перенесенным.

В Английской Премьер-Лиге массово переносят матчи на фоне новой волны коронавируса в мире.

Представители участников чемпионата Англии намерены собраться на заседание в понедельник, 20 декабря, чтобы обсудить возможный перерыв в соревновании.

Кроме того, по информации BBC, у клубов есть вопросы также относительно уже перенесенных матчей. Главным образом, вопросы состоят в том, когда они будут сыграны.

Напомним, из-за коронавируса АПЛ перенесла поединки Саутгемптон — Брентфорд, Уотфорд — Кристал Пэлас, Эвертон — Лестер Сити, Уотфорд — Бернли и Манчестер Юнайтед — Брайтон. Кроме того, лондонский Тоттенхэм уже пропустил три матча в связи с вспышкой COVID-19.

Ранее сообщалось, что Кубок африканских наций могут отменить из-за коронавируса.