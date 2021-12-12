Англия

Украинский универсал провел весь поединок чемпионата Англии в составе "горожан".

В поединке 16 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле обыграл Вулверхэмптон (1:0).

В этой встрече украинский хавбек Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции левого защитника. Он провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился.

Авторитетный портал WhoScored оценил игру украинца в 7,2 балла, что является четвертой оценкой в составе "горожан" после Жоау Канселу (8,2), Родри (8,1) и Рахима Стерлинга (7,9). Лучшим игроком матча был признан вратарь "волков" Жозе Са.

В то же время портал SofaScore поставил для Зинченко оценку в 7,1 балла, что является пятой оценкой в составе "горожан". Лучшим игроком стал Канселу — 8,8 баллов.

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