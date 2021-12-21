Англия

Наставник Арсенала поделился мыслями относительно молодого нападающего команды.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями относительно прогресса нападающего команды Габриэля Мартинелли.

Испанский специалист считает, что бразилец имеет невероятный потенциал.

"Мартинелли усердно тренируется и может достичь невероятных высот. У него огромный потенциал. Он не боится рисковать и это то, что мне нравится больше всего.

Конечно, невозможно провести весь сезон на одном дыхании — человек выгорает и становится безразличен. тем не менее, у Габриэля есть все качества для того, чтобы в нужный момент включиться и перевернуть ход игры", — приводит слова Артеты Sky Sports.

В текущем сезоне Мартинелли провел 14 поединков за Арсенал во всех турнирах, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми мячами, а также отдал три результативные передачи.