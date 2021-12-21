Наставник Арсенала поделился мыслями относительно молодого нападающего команды.
габриэль мартинелли, getty images
21 декабря 2021, 11:46
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями относительно прогресса нападающего команды Габриэля Мартинелли.
Испанский специалист считает, что бразилец имеет невероятный потенциал.
"Мартинелли усердно тренируется и может достичь невероятных высот. У него огромный потенциал. Он не боится рисковать и это то, что мне нравится больше всего.
Конечно, невозможно провести весь сезон на одном дыхании — человек выгорает и становится безразличен. тем не менее, у Габриэля есть все качества для того, чтобы в нужный момент включиться и перевернуть ход игры", — приводит слова Артеты Sky Sports.
В текущем сезоне Мартинелли провел 14 поединков за Арсенал во всех турнирах, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми мячами, а также отдал три результативные передачи.