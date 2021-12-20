Испания

34-летний уругваец согласился на низкую зарплату в составе "блаугранас".

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани в ближайшее время станет игроком Барселоны, сообщает Sport.

По информации источника, стороны согласовали контракт, который будет рассчитан на полтора сезона.

Также отмечается, что 34-летний уругваец согласился на пониженную зарплату в первые полгода, после чего все будет компенсировано в последний год контракта.

Кавани сможет стать игроком "блаугранас" только в том случае, если руководство "красных дьяволов" согласится расторгнуть контракт с форвардом в январе.

В нынешнем сезоне Кавани провел восемь поединков, в которых забил один гол.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.