Украина

Украинец мог перебраться на Туманный альбион еще летом прошлого года.

В настоящее время защитник киевского Динамо Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в Эвертон, с которым уже подписан пятилетний контракт.

По информации Liverpool Echo, 22-летний украинец мог оказаться в АПЛ еще летом прошлого года, когда над его переходом активно работал Манчестер Юнайтед.

Однако в итоге в альтернативу украинцу «красные дьяволы» подписали контракт с защитником Порту Алексом Теллесом за 15 миллионов евро.

Также отметим, что Миколенко должен перейти в Эвертон за 20-23 млн евро.