Украинец мог перебраться на Туманный альбион еще летом прошлого года.
Виталий Миколенко, Getty Images
21 декабря 2021, 18:08
В настоящее время защитник киевского Динамо Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в Эвертон, с которым уже подписан пятилетний контракт.
По информации Liverpool Echo, 22-летний украинец мог оказаться в АПЛ еще летом прошлого года, когда над его переходом активно работал Манчестер Юнайтед.
Однако в итоге в альтернативу украинцу «красные дьяволы» подписали контракт с защитником Порту Алексом Теллесом за 15 миллионов евро.
Также отметим, что Миколенко должен перейти в Эвертон за 20-23 млн евро.