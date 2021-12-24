Англия

Бельгийский полузащитник может вернуться в АПЛ.

Вест Хэм работает над усилением состава на зимнем трансферном рынке и ищет игрока на позицию правого вингера.

Как сообщает издание Calciomercato, "молотобойцы" обратили внимание на футболиста Реала Соьседад Аднана Янузая.

Отметим, что Дэвид Мойес работал вместе с бельгийским вингером в стане Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 25 поединков в футболке "королевских", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, что футболист также привлек внимание гранда испанского футбола — Барселоны.