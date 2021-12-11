"Сине-гранатовые" хотят укрепить атакующую линию.
Аднан Янузай, Getty Images
11 декабря 2021, 08:57
Полузащитник Реал Сосьедада Аднан Янузай попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.
Янузай не может договориться о новом контракте с Сосьедадом и может получить статус свободного агента следующим летом. Барселона хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить бельгийского вингера в январе.
Янузай выступает в составе Сосьедада с июня 2017 года, перейдя из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 22 поединка в футболке "королевских", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Янузая также заинтересован Наполи.