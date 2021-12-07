Англия

Коуч сборной порассуждал об игровой практике лидера национальной команды в Англии.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков порассуждал о ситуации с игровой практикой Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

"Его не ставит тренер. Андрей — очень серьезный человек. Когда я первый раз у него спросил, почему он не играет в клубе, он мне рассказал, что вот как раз впереди окно и он попросил сыграть за U-23".

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"Человек с таким опытом не стесняется и идет играть с молодыми. Я же не могу позвонить Мойесу в Вест Хэм и спросить, почему Андрей не играет. Это не мое дело, я не могу вмешиваться в клубные дела.

Он понимает чему ему не хватает — он остается, выполняет дополнительные упражнения. Вот в четверг будет играть в Лиге Европы", — сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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