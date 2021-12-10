Лига Европы

Украинский вингер провел на поле 87 минут, но его команда уступила в последнем туре группового этапа Лиги Европы.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм на своем поле минимально уступил загребскому Динамо (0:1).

В этом противостоянии в стартовом составе "молотобойцев" вышел украинский вингер Андрей Ярмоленко, который провел на поле 87 минут.

За это время украинец сделал один удар в створ ворот, 25 касаний мяча, девять точных передач из 14 (64%), выиграл одну верховую дуэль из двух, один фол и один отбор.

Авторитетный портал SofaScore оценил действия Ярмоленко в 6,3 балла, что является худшей оценкой среди всех игроков, принявших участие в матче. Такая же оценка у защитника Вест Хэма Алесе.

Отметим, что Вест Хэм, несмотря на поражение, занял первое место в группе Н, набрав 13 очков. Второе место и вторую путевку в 1/16 финала Лиги Европы завоевало загребское Динамо — 10 баллов.