Англия

Портал обновил оценки стоимости футболистов английских клубов.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко и нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко утратили позиции в рейтинге авторитетного портала Transfermarkt.

Зинченко упал в цене на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 25 млн. Ярмоленко же оценивается в 3,5 миллиона евро, потеряв 0,5 млн в цене.

В текущем сезоне Зинченко провел 11 поединков в составе Ман Сити, отличившись двумя ассистами. Ярмоленко же отыграл 16 матчей в футболке Вест Хэма, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что гол Ярмоленко в матче с Нидерландами стал лучшим в истории сборной Украины.