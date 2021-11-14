Украинский голкипер, похоже, покинет мадридский Реал.
андрей лунин, as
14 ноября 2021, 17:11
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин вскоре может покинуть свой нынешний клуб.
Лунин полностью проигрывает конкуренцию Куртуа, прочно сев на лавку для запасных. По информации Marca, сам футболист и его агент рассматривают возможность полноценного трансфера из Реала уже этой зимой.
Среди претендентов на Лунина — французский Лилль, а также два представителя Ла Лиги — Эспаньол и Гранада.
На решение украинца влияет тот факт, что несмотря на обещания Анчелотти предоставить шанс голкиперу — он полностью игнорируется во всех турнирах и любой важности матчах.
Ранее президент Реала Флорентино Перес публично поддержал Андрея Лунина.