Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин вскоре может покинуть свой нынешний клуб.

Лунин полностью проигрывает конкуренцию Куртуа, прочно сев на лавку для запасных. По информации Marca, сам футболист и его агент рассматривают возможность полноценного трансфера из Реала уже этой зимой.

Среди претендентов на Лунина — французский Лилль, а также два представителя Ла Лиги — Эспаньол и Гранада. 

На решение украинца влияет тот факт, что несмотря на обещания Анчелотти предоставить шанс голкиперу — он полностью игнорируется во всех турнирах и любой важности матчах.

Ранее президент Реала Флорентино Перес публично поддержал Андрея Лунина.