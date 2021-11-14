Испания

Украинский голкипер, похоже, покинет мадридский Реал.

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин вскоре может покинуть свой нынешний клуб.

Лунин полностью проигрывает конкуренцию Куртуа, прочно сев на лавку для запасных. По информации Marca, сам футболист и его агент рассматривают возможность полноценного трансфера из Реала уже этой зимой.

Среди претендентов на Лунина — французский Лилль, а также два представителя Ла Лиги — Эспаньол и Гранада.

На решение украинца влияет тот факт, что несмотря на обещания Анчелотти предоставить шанс голкиперу — он полностью игнорируется во всех турнирах и любой важности матчах.

Ранее президент Реала Флорентино Перес публично поддержал Андрея Лунина.