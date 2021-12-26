Англия

Лондонский клуб намерен усилить оборонительную линию команды.

Защитник Борнмута и молодежной сборной Англии Ллойд Келли может перебраться в стан Вест Хэма.

"Молотобойцы" намерены усилить оборонительную линию своей команды и нуждаются новых защитниках на фоне травм Огбонны и Зума.

По информации The Telegraph, одним из таких вариантов видится для Дэвида Мойеса футболист Борнмута Келли. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 10 млн евро, однако не факт, что "вишни" захотят отпускать своего основного футболиста посреди сезона.

Контракт Келли со своим клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне футболист сыграл 20 матчей за Борнмут во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм может подписать защитника Шахтера Николая Матвиенко.