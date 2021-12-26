Англия

Наставник Арсенала высказался о ситуации с форвардами команды.

Главный тренер лондонского Арсенала высказался о ситуации с нападающими команды, где у "канониров" наблюдаются серьезные проблемы.

Специалист понимает, что существует проблема, но пока никак не может на нее повлиять.

"Мы ничего не можем изменить на данный момент. Над командой нависла огромная туча и мы это понимаем.

Мы работаем в этом направлении, но у каждого есть свои нюансы, свои трудности. Мы решаем этот вопрос, но сроки становятся угрожающе короткими", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, у двух форвардов комнады Эдди Нкетии и Александра Ляказетта летом 2022 года истекают контракты с командой. Кроме того, в опале сейчас Пьер-Эмерик Обамеянг, который лишился место в команде из-за систематических нарушений режима.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к защитнику Барселоны Сержиньо Десту.