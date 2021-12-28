Англия

Клуб решил изменить методы лечения.

Попытки избежать операции успеха не принесли, и защитнику Челси Бену Чилвеллу придется "лечь под нож" – сообщает Goal.

Футболист уже приступил к пробежкам после травмы, полученной в ноябре в матче Лиги чемпионов против Ювентуса, однако его состояние ухудшилось и было решено все-таки провести операцию, которая состоится в январе.

С учетом длительной реабилитации, в нынешнем сезоне Чиллвелл на поле уже не выйдет.

25-летний левый защитник провел 17 матчей (1 гол) за национальную сборную Англии и выступал в составе Лестера (123 матча во всех турнирах, 4 гола), Хаддерсфилда (8, 0) и Челси (54, 7).