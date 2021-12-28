Англия

Лондонцы рассматривают варианты на левый фланг обороны.

Челси продолжает поиски нового левого защитника после серьезного повреждения Бена Чилвелла.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" рассматривают кандидатуру Николаса Тальяфико.

Отметим, что также Челси интересуется Люкой Динем из Эвертона и Сержиньо Дестом из Барселоны.

Возвращение из аренды Эмерсона Палмьери или Маатсена рассматривается в качестве запасного варианта.

Напомним, что Бен Чилвелл перенесет операцию на колене и в нынешнем сезоне на поле не появится.