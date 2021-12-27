Англия

В этом году "синие" выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Челси признан лучшим клубом по итогам 2021 года по версии Globe Soccer Awards.

Помимо "синих" на данную награду претендовали Манчестер Сити, Фламенго, Атлетико, Аль-Ахли и Аль-Хиляль.

Known affectionately as “The Pensioners”, Chelsea is also called “The Pride of London”, as they are the only London club to have won the Champions League. pic.twitter.com/bvaYpARGKM — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

В 2021 году Челси под руководством Томаса Тухеля выиграли Лигу чемпионов, после чего стали обладателями Суперкубка УЕФА.

В настоящее время Челси набрал 41 очко после 19 туров, что дает "синим" третье место в турнирной таблице АПЛ. До лидирующего Манчестер Сити — шесть баллов. Также лондонский клуб прошел в плей-офф Лиги чемпионов.

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