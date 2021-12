Челси признан лучшим клубом по итогам 2021 года по версии Globe Soccer Awards.

Помимо "синих" на данную награду претендовали Манчестер Сити, Фламенго, Атлетико, Аль-Ахли и Аль-Хиляль.

Known affectionately as “The Pensioners”, Chelsea is also called “The Pride of London”, as they are the only London club to have won the Champions League. pic.twitter.com/bvaYpARGKM