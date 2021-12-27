В этом году "синие" выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Игроки Челси, Getty Images
27 декабря 2021, 19:32
Челси признан лучшим клубом по итогам 2021 года по версии Globe Soccer Awards.
Помимо "синих" на данную награду претендовали Манчестер Сити, Фламенго, Атлетико, Аль-Ахли и Аль-Хиляль.
В 2021 году Челси под руководством Томаса Тухеля выиграли Лигу чемпионов, после чего стали обладателями Суперкубка УЕФА.
В настоящее время Челси набрал 41 очко после 19 туров, что дает "синим" третье место в турнирной таблице АПЛ. До лидирующего Манчестер Сити — шесть баллов. Также лондонский клуб прошел в плей-офф Лиги чемпионов.
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