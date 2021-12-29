Англия

Вратарь Лестера высказался о неожиданной победе своей команды в матче АПЛ.

В двадцатом туре АПЛ Лестер на своем поле неожиданно обыграл Ливерпуль (1:0).

Вратарь хозяев Каспер Шмейхель высказался о победе своей команды, вспомнив также вторую половину встречи против Манчестер Сити.

"Мы провели очень сильный второй тайм с Манчестер Сити, а теперь выиграли у Ливерпуля — это заслуга всей команды. Мы были уставшими, но сделали это.

Что касается пенальти, то я не изучал удары Салаха. Я просто доверился своему предчувствию и не прогадал. Нам не везло в матче с Манчестер Сити, но в этот раз все сложилось гораздо лучше именно в нашу пользу", — приводит слова голкипера BBC.

Ранее исход поединка прокомментировал главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Кроме того, на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Лестер — Ливерпуль.