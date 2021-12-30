Гол Фила Фодена позволил Манчестер Сити победить на выезде у Брентфорда и оторваться от Челси в турнирной таблице.
Фил Фоден, фото: Getty Images
30 декабря 2021, 00:13
Отчет о матче появится на нашем сайте немного позже.
Брентфорд — Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден, 17.
Брентфорд: Альваро Фернандес — Пиннок, Янссон, Соренсен — Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониека (Бидструп, 75), Томпсон (Годдос, 82) — Висса (Каньос, 72), Тоуни.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду — Фоден, Жезус, Грилиш.