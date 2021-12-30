Манчестер Сити в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брентфорду и добился минимальной победы.

Судьбу поединка решил единственный результативный удар Фила Фодена на семнадцатой минуте встречи.

Обзор матча:

Брентфорд — Манчестер Сити 0:1

Гол: Фоден, 17. 

Брентфорд: Альваро Фернандес — Пиннок, Янссон, Соренсен — Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониека (Бидструп, 75), Томпсон (Годдос, 82) — Висса (Каньос, 72), Тоуни.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду — Фоден, Жезус, Грилиш.