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Брентфорд - Манчестер Сити, getty images
30 декабря 2021, 01:24
Манчестер Сити в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брентфорду и добился минимальной победы.
Судьбу поединка решил единственный результативный удар Фила Фодена на семнадцатой минуте встречи.
Обзор матча:
Брентфорд — Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден, 17.
Брентфорд: Альваро Фернандес — Пиннок, Янссон, Соренсен — Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониека (Бидструп, 75), Томпсон (Годдос, 82) — Висса (Каньос, 72), Тоуни.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду — Фоден, Жезус, Грилиш.