Англия

"Сороки" начали переговорный процесс с Атлетико.

Ньюкасл вступил в переговоры с Атлетико по трансферу правого защитника Кирана Триппьера.

Как сообщает издание Sky Sports, "сороки" направили предложение по английскому футболисту, но сумма не разглашается.

В нынешнем сезоне Киран Триппьер провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отметился.

Отметим, что Эдди Хау работал вместе с правым защитник в Бернли, а потому отлично знаком с его возможностями.

Напомним, что Ньюкасл готов сделать Триппьера самым высокооплачиваемым игроком.