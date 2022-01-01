"Сороки" начали переговорный процесс с Атлетико.
Киран Триппьер, getty images
01 января 2022, 17:27
Ньюкасл вступил в переговоры с Атлетико по трансферу правого защитника Кирана Триппьера.
Как сообщает издание Sky Sports, "сороки" направили предложение по английскому футболисту, но сумма не разглашается.
В нынешнем сезоне Киран Триппьер провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отметился.
Отметим, что Эдди Хау работал вместе с правым защитник в Бернли, а потому отлично знаком с его возможностями.
Напомним, что Ньюкасл готов сделать Триппьера самым высокооплачиваемым игроком.