Англия

Немецкий специалист прокомментировал результат матча.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился своим мнением о ничьей с Ливерпулем (2:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы великолепно отреагировали на пропущенные мячи, но дело не только в этом. Мы очень сильно начали встречу, и от этого принять счет 0:2 к середине первого тайма было еще сложнее. У нас было ощущение, что это мы должны были выигрывать в два мяча. Нас наказали за две или три серьезных ошибки в самом начале встречи. Уступая в два мяча, мы могли бы сдаться и принять, что сегодня просто не наш день, но мои игроки не позволили себе этого и смогли вернуться в игру, продемонстрировав невероятное отношение к делу.

Что может быть сложнее, чем отыграться со счета 0:2 у Ливерпуля? Это был большой матч против топ-соперника, полный энергии и великолепных индивидуальных выступлений. Мы смогли отыграться, высоко прессинговали, создавали моменты и исключительно действовали в переходных фазах. Возможно, мы могли бы быть более эффективными в завершающей стадии или создать больше шансов, но то, что мы смогли сократить дефицит в два мяча, потрясает. Сегодня все было идеально, за исключением результата. Это был фантастический образец футбола с обеих сторон.

Ковачич забил блестящий гол. Он помог нам и трибунам поверить в то, что на поле возможно все. Мы смогли продемонстрировать характер и сравнять счет благодаря Кристиану", – рассказал Тухель в интервью официальному сайту клуба.

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