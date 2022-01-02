Англия

Футболист должен встретиться с наставником "синих".

После резонансного интервью Ромелу Лукаку, в котором он сообщил о желании вернуться в миланский Интер, у него появились проблемы в Челси.

В заявку на матч против Ливерпуля бельгиец не попал по решению главного тренера "синих" Томаса Тухеля.

Немецкий наставник решил не портить атмосферу накануне важного матча и выглядел разочарованным словами Ромелу.

Однако после игры против Ливерпуля Тухель заявил о том, что будущее Лукаку в клубе разъяснится после их личной встречи, которая пройдет в понедельник, 3 января.

"Может ли Лукаку вернуться в состав на следующие игры? Посмотрим. Мы решим это завтра. Мы проведем встречу и проинформируем вас", — сказал Тухель.

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