Англия

Наставник "синих" еще раз затронул тему с нападающим Ромелу Лукаку.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал отсутствие нападающего Ромелу Лукаку в заявке на матч 21 тура АПЛ против Ливерпуля.

Напомним, накануне бельгийский форвард выразил недовольство своей нынешней ситуацией в Челси, а также заявил о любви к миланскому Интеру, сказав, что жалеет о переходе в стан "синих".

"История с Лукаку получилась слишком громкой и она произошла перед игрой с Ливерпулем, поэтому я принял решение, что нужно оградить подготовку к игре. Вот почему его нет в заявке.

Я говорил с ним дважды. Он говорил с ключевыми игроками. Мы решили, что игра слишком близко, а история слишком большая. Нам нужно было сфокусироваться только на предстоящей игре. Это решение трудно принять, но, по моему мнению будет проще, если его пока не будет в составе. Конечно, это сложное решение, но его нужно было принять", — сказал Тухель в эфире Sky Sports.

В настоящее время проходит поединок между Челси и Ливерпулем. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.