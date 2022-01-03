Англия

Новое соглашение с бразильцем рассчитано до лета 2023 года.

Защитник лондонского Челси Тиаго Силва поставил подпись под новым контрактом с "синими". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 37-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года.

"Играть за Челси — настоящее удовольствие. Никогда не думал, что буду играть три года в этом замечательном клубе, поэтому очень рад остаться здесь еще на один сезон.

Я также хотел бы поблагодарить мою семью, клуб, Марину Грановскую и господина Абрамовича за эту возможность. Я буду продолжать отдавать все для клуба и болельщиков, которые всегда были рядом с момента моего прихода.

Замечательно иметь такие отношения с болельщиками, и не только с ними, но и с игроками, персоналом и всем клубом. Я собираюсь отдать все, чтобы продолжать играть на высоком уровне в самой сильной лиге", — сказал Силва.

В нынешнем сезоне Силва провел 22 матча за Челси, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

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