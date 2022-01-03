Англия

Бельгийский нападающий продолжит играть за "синих".

Ромелу Лукаку, Томас Тухель и руководство Челси провели встречу в свете высказываний бельгийского нападающего в прессе.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, стороны смогли уладить конфликт, а главный тренер "синих" вновь рассчитывает на Лукаку.

Бельгийский форвард уже тренировался в общей группе и пребывал в хорошем настроении.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо также подтвердил встречу и утверждает, что Ромелу Лукаку не покинет команду в январе — Челси не рассматривает такой вариант.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.