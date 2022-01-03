Бельгийский нападающий продолжит играть за "синих".
Ромелу Лукаку, getty images
03 января 2022, 22:48
Ромелу Лукаку, Томас Тухель и руководство Челси провели встречу в свете высказываний бельгийского нападающего в прессе.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, стороны смогли уладить конфликт, а главный тренер "синих" вновь рассчитывает на Лукаку.
Бельгийский форвард уже тренировался в общей группе и пребывал в хорошем настроении.
Авторитетный журналист Фабрицио Романо также подтвердил встречу и утверждает, что Ромелу Лукаку не покинет команду в январе — Челси не рассматривает такой вариант.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.