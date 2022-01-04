Англия

Доля китайского бизнесмена Гао Чжишена достанется Драгану Солаку.

Контрольный пакет Саутгемптона в ближайшее время сменит хозяина — утверждает ВВС.

Компания Sport Republic, за которой стоит сербский медиа-магнат Драган Солак, приобретет 80% акций "святых", принадлежащих китайскому бизнесмену Гао Чжишену.

Гао купил свои акции у Катарины Либхерр в 2017 году, а та, в свою очередь, получила Саутгемптон в наследство от отца в 2010 году, когда клуб еще выступал в Первой лиге (третий по рангу дивизион), и сохранила за собой 20% акций.

Солак является основателем и президентом медиа-компании United Group.