Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Арсенал - Саутгемптон, Getty Images
11 декабря 2021, 23:30
В рамках 16 тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем поле уверенно обыграл Саутгемптон (3:0).
Команда Микеля Артеты открыла счет в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Ляказетт, а спустя шесть минут Эдегор удвоил преимущество "канониров". В середине второго тайма окончательную точку в матче установил Габриэль.
Обзор матча:
Арсенал — Саутгемптон 3:0
Голы: Ляказетт, 21, Эдегор, 27, Габриэль, 62
Арсенал: Рамсдейл, Томиясу, Габриэль (Холдинг, 69), Уайт, Тирни, Сака, Джака (Локонга, 81), Партей, Эдегор, Ляказетт (Пепе, 83), Мартинелли.
Саутгемптон: Кабальеро, Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла, Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 43), Броя (Войнович, 70).
Предупреждения: Габриэль, Сака.