Англия

Поединок АПЛ не состоится вовремя из-за обилия больных и травмированных в составе гостей.

Поединок 21 тура АПЛ между Саутгемптоном и Ньюкаслом не состоится 2 января, как это было запланировано согласно календаря — сообщил официальный сайт "сорок".

Из-за большого количества заболевших и травмированных игроков первой команды руководство Ньюкасла направило в правление Премьер-лиги ходатайство о переносе матча, которое было удовлетворено.

Ньюкасл с 11-ю очками (19 матчей) занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Саутгемптон идет 13-м (21 очко после 19-ти матчей).