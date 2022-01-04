Англия

Еще один зимний новичок пополнил состав ливерпульского клуба.

Защитник Рейнджерс Натан Паттерсон перешел в Эвертон, сообщает пресс-служба английского клуба.

Паттерсон подписал контракт с "ирисками" до июня 2027 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 12 млн фунтов, что стало рекордной продажей в истории шотландского клуба.

Паттерсон является воспитанником Рейнджерс, дебютировав в первой команде в январе 2020-го. В текущем сезоне 20-летний фулбек провел 11 поединков в футболке "светло-синих", отличившись одним ассистом.

В активе Паттерсона имеется 6 матчей и 1 гол в составе сборной Шотландии.

Напомним, ранее состав Эвертона пополнил защитник сборной Украины Виталий Миколенко.