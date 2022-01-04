Англия

Украинский защитник рассказал о своем переходе в АПЛ.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свой переход в Эвертон из киевского Динамо, а также рассказал о первом знакомстве с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом.

"Узнал 12 декабря после игры с Зарей в раздевалке. Попросили быть на Динамо и возможно будет предложение. Я вообще не знал, какой это будет клуб. Уже потом у меня спросили, есть ли у меня английская виза и я понял, что клуб из Англии, но какой именно я не знал.

Я приехал и был трогательный момент для меня. Игорь Михайлович привел пример своей дочери, сказал мне, что я ему как сын. Сказал, что я могу продолжить играть в Динамо, завоевывать кубки и получать свою зарплату, но если я готов, то будем дальше разговаривать. Но я сказал, что не знаю готов ли я, но очень хочу, а желание — самое важное. Я задумался над этими словами, а слезы были потом, когда был разговор между президентами Эвертона и Динамо.

Потом уже когда все согласовали, тогда уже навернулись слезы. Не верил, что это происходит со мной, все было как в игре. Дальше были какие-то согласования. Минут тридцать плакал, набрал родным, девушке. Я был очень счастлив и было очень страшно одновременно.

Еду в Эвертон для того, чтобы расти и учиться у такого конкурента, как Люка Динь. Это большой шаг и большой успех, чтобы буду наравне тренироваться с такими футболистами и учиться у них.

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Бенитес? Он очень простой и позитивный человек. Это все любят. Мы встретились на базе Эвертона, он объяснил какие требования в команде, как играть в обороне, как они играют, обо всем вкратце, в конце сфотографировались.

База Эвертона — это топ, другими словами не описать. Все очень продумано для футболистов и персонала, прежде всего для работы. С раздевалки и массажной комнаты можно выйти сразу на три поля. Там все есть для того, чтобы расти.

Сразу общался с Ярмоленко, потому что у нас общий агент. С Зинченко созвонился после подписания контракта, общался по поводу жилья, по поводу всего. Ярмоленко в Лондоне, а Зинченко ближе к Ливерпулю. Больше разговаривали о бытовых вопросах", — приводит слова Миколенко пресс-служба "бело-синих".

Напомним, Миколенко подписал контракт с Эвертоном до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 21 миллион евро.