Англия

Бельгиец выступил с обращением к лондонскому клубу.

Нападающий Ромелу Лукаку извинился перед Челси и болельщиками клуба за свое недавнее интервью, которое вызвало большой скандал.

"Мне жаль, что я вызвал огорчение у болельщиков Челси. Ребята, вы знаете о том, какие у меня особые отношения с клубом с моих юношеских лет. Поэтому я полностью понимаю ваше недовольство.

Конечно, теперь я сам должен вернуть ваше доверие. Я буду из всех сил стараться продемонстрировать свою преданность каждый день на тренировках и в матчах, буду помогать команде добиваться побед. Также я хотел бы извиниться перед тренером, партнерами по команде и руководством клуба. Думаю, все произошло не в самый подходящий момент.

Мне хотелось бы двигаться вперед и сделать все, чтобы команда вновь начала побеждать", – рассказал Лукаку в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что Челси оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро за интервью.