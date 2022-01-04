Англия

Главный тренер Челси рассказал о том, какие последствия были у скандального интервью Лукаку.

Томас Тухель считает интервью Ромелу Лукаку необдуманным поступком, но уверен, что игрок это осознал и раскаялся.

"Ромелу Лукаку извинился и вернулся в команду, – цитирует главного тренера Челси Фабрицио Романо. – Для меня было важно понять, что все это было сказано не со злым умыслом, а по недомыслию".

"Игрок осознал, что он допустил ошибку, и раскаялся. Поэтому не стоит делать из мухи слона, надо просто принять его извинения. Уверен, что такого больше не повторится".

"Также уверен, что смогут простить его и наши болельщики. Конечно, сразу все не забудется, но Лукаку все осознал. В конце концов, он наш игрок и сможет сделать так, что все наладится".

Несмотря на извинения, Челси крупно оштрафовал Лукаку.