Англия

Чиновники обвинили "канониров" в неспособности обеспечить безопасность на стадионе.

Футбольная ассоциация Англии предъявила лондонскому Арсеналу обвинения в неспособности обеспечить безопасность на стадионе Эмирейтс.

Речь идет о двух эпизодах, которые имели место быть по ходу матча. Первый — поведение футболистов Арсенала во время назначения пенальти в их ворота. Второй — празднование гола Родри. Тогда испанец побежал праздновать к трибунам с болельщиками "канониров", что вполне объяснимо было встречено полетевшими в него стаканчиками и других вещей.

У лондонского клуба есть время до седьмого января, чтобы оспорить обвинения.

Ранее Ливерпуль подал запрос на перенос матча с Арсеналом по причине большого количества заражений коронавирусом.