Англия

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Натаном Теллой.

Новое соглашение с 22-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Телла провел 11 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон выкупил сербский медиа-магнат.

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