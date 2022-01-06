Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Натан Телла, ФК Саутгемптон
06 января 2022, 23:32
Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Натаном Теллой.
Новое соглашение с 22-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Телла провел 11 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что Саутгемптон выкупил сербский медиа-магнат.
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