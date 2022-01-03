Англия

Наставник "красных дьяволов" поделился своими мыслями после игры с Вулверхэмптоном.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал минимально поражение своей команды в матче 21 тура английской Премьер-лиги против Вулверхэмптона (0:1).

"Мы ни индивидуально, ни как команда не продемонстрировали своей лучшей игры. В первом тайме мы с большим трудом отодвигали игру от своих ворот.

Во втором тайме мы перешли на схему с тремя защитниками и имели больше контроля над игрой. У нас был пятнадцатиминутный отрезок, когда мы могли забить. Когда нам забили, у нас в штрафной хватало футболистов. Гол, который мы пропустили, типичен для нас в этом сезоне. Моутинью смог пробить без каких-либо проблем, без всякого давления. Мы сильно разочарованы результатом и отдельными элементами нашей игры.

Вулверхэмптон – лучшая команда, с которой мы играли. Сегодня у нас было больше проблем, чем в любом из предыдущих матчей. Мы вообще не прессинговали. Мы пытались, но не могли. Соперник перегружал центральную зону и играл через крайних защитников.

Сегодня мы должны признать, что соперник был лучше нас. Этот матч доказал, что у нас впереди еще много работы. Невынужденных ошибок было слишком много. Я не буду говорить о конкретных игроках — это проблема всей команды. Это не имеет смысла", — приводит слова Рангника BBC.

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