Англия

Наставник "сорок" прокомментировал подписание опытного футболиста.

Первым зимним трансфером Ньюкасла стал Киран Триппьер из мадридского Атлетико.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау рассказал о том, как шли переговоры с 31-летним футболистом.

"Не могу ничего обещать, но очень надеюсь, что трансферы еще будут. Мы работаем над этим, но мы не будем скупать всех подряд. Я привык к трансферным слухам вокруг Ньюкасла и уже смеюсь над ними.

Что касается Триппьера, то он перешел к нам не из-за денег. Он перешел ради долгосрочного проекта. У нас очень большой потенциал, а это важно для футболиста и тренера", — приводи слова специалиста The Telegraph.

По информации СМИ, Ньюкасл заплатил за фуллбека порядка 12 млн евро.

Ранее трансфер прокомментировал сам Киран Триппьер.