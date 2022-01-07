Футболист прокомментировал переход в английский клуб.
Киран Триппьер и Эдди Хау, twitter.com/NUFC
07 января 2022, 10:57
Защитник Киран Триппьер поделился своими эмоциями после презентации в качестве игрока Ньюкасла.
"Сороки" заплатили за английского фулбека около 12 миллионов фунтов, подписав с ним контракт до 2024 года.
"Рад присоединиться к такому фантастическому клубу. Я очень доволен своим периодом в Мадриде, но, когда узнал об интересе со стороны Ньюкасла и Эдди Хау, с которым я ранее работал, то сразу понял, что хочу присоединиться к этому клубу.
Понимаю, что нам предстоит много работы, но я хорошо знаю требования в АПЛ и знаю, какой у нас замечательный клуб с очень талантливыми игроками. С нетерпением жду дебюта и выхода на Сент-Джеймс Парк в качестве игрока Ньюкасла", – рассказал Триппьер в интервью официальному сайту клуба.