Англия

Футболист прокомментировал переход в английский клуб.

Защитник Киран Триппьер поделился своими эмоциями после презентации в качестве игрока Ньюкасла.

"Сороки" заплатили за английского фулбека около 12 миллионов фунтов, подписав с ним контракт до 2024 года.

"Рад присоединиться к такому фантастическому клубу. Я очень доволен своим периодом в Мадриде, но, когда узнал об интересе со стороны Ньюкасла и Эдди Хау, с которым я ранее работал, то сразу понял, что хочу присоединиться к этому клубу.

Понимаю, что нам предстоит много работы, но я хорошо знаю требования в АПЛ и знаю, какой у нас замечательный клуб с очень талантливыми игроками. С нетерпением жду дебюта и выхода на Сент-Джеймс Парк в качестве игрока Ньюкасла", – рассказал Триппьер в интервью официальному сайту клуба.